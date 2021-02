De kapel van mevrouw

In Bergen aan Zee staat het enige kerkgebouw in Nederland met een rieten dak. In 1918 werd het ingewijd, dit 'kerkje voor allen'.

Op on-Hollandse wijze slingert de Zeeweg door het glooiende landschap tussen Bergen en Bergen aan Zee, drie kilometer lang. Het kustdorp in rijdend zie je in een duinpan het schattige Vredeskerkje staan. Naar verluidt het enige kerkgebouw in Nederland met een rieten dak.

Het kerkje is om meer redenen bijzonder. Het initiatief ertoe werd genomen door Marie Amalie Dorothea van Reenen-Völter (1854-1925), die een stevige vinger in de pap had bij het ontwerp en die bovendien de te gebruiken liturgie zelf vormgaf.

‘Mevrouw Van Reenen’, zoals iedereen haar nog steeds respectvol noemt, was getrouwd met Jacob van Reenen, wiens vader een uitgestrekt gebied rond Bergen bezat. Jacob was burgemeester van Bergen.

Een oecumenische kerk av..

