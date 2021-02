Coronales: vergeet bij crisis het ?pastoraat niet

Twintigers en dertigers denken vaker dan ouderen dat ze na de coronacrisis minder naar de kerk gaan, of helemaal niet meer. ‘Ga alleen in gesprek met jongeren als je openstaat voor vernieuwing. Als daar geen ruimte voor is, is het een kansloze missie.’

Amersfoort

Ondanks de coronacrisis blijven veruit de meeste christenen nog regelmatig kerkdiensten volgen, bleek vrijdag uit onderzoek van het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep. Toch is er een groep die geen onlinediensten meer kijkt en verwacht na de coronacrisis minder of zelfs helemaal niet meer naar de kerk te gaan. Daarin zitten relatief veel twintigers en dertigers, de generatie die de kerk in de toekomst zou moeten vormen. Het zijn de studenten, mensen die net een eerste baan hebben, relaties krijgen, verhuizen of zich zo zachtjes aan beginnen te settelen.

kan meevallen

De vraag is hoeveel procent van de gelovigen zou afhaken bij de kerk als er geen sprake was van een coronacrisis. Alleen met die wetenschap is vast te stel..

