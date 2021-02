Een Urker blijft zingen

'Er liggen op maandag minder papiertjes op de grond dan een jaar geleden. Maar er is voor mij nog genoeg werk.’ Boudewijn Tims (68) is al twintig jaar koster en beheerder bij de Hervormde Gemeente op Urk. 'Mijn werk is het afgelopen jaar een stuk saaier geworden. Er waren veel activiteiten in de kerk: bijbelstudiegroepen, verenigingen, catechisaties, vergaderingen en ga zo maar door. Dat is nu wel anders. Ik mis de gezelligheid.' Hij schenkt nog een keer koffie in. 'Ja, koffie is hier altijd in overvloed. Al zijn er nu wat minder mensen om het samen mee op te drinken.'

Niet veel later loopt hij met de stofzuiger door de kerkzaal. 'Er heeft net iemand gekeken naar een van de glas-in-loodramen die gerepareerd moet worden. Ik wil de rommel opruimen die daarbij op de grond is gekomen.'

Tims loopt via het middenpad richting het podium. In het 1400 zitplaatsen tellende kerkgebouw De Ark is de preekstoel in de vorm van een schip de absolute blikvanger. 'Het is een grote kerkzaal, maar in deze ruimte zijn nu niet meer dan vijftig mensen bij de erediensten aanwezig.'

Tims kijkt bedroefd. ‘Maar ze zingen wel. Een Urker zingt en kan daar maar moeilijk mee stoppen. Met vijftig mensen vormen we dan toch nog een aardig koor. We houden afstand van elkaar en per zangmoment wordt er maar é&ea..

