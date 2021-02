Een ‘prachtig product’: hier worden de nieuwe paaskaarsen gemaakt

Over zes weken is het Pasen. Dan wordt er een nieuwe paaskaars aangestoken in kerken die deze traditie kennen. Grote kans dat die uit Roermond komt; daar staat een van de bekendste fabrieken voor kerkkaarsen in Nederland. Directeur Jacob van der Welle heeft liefde voor zijn product: ‘Het licht dat door een kaars wordt verspreid, is vol rust en symboliek.’

Waarom brandt er op dit moment nog een paaskaars met het jaartal 2020 tijdens kerkdiensten? Ondanks dat de paaskaars de afgelopen jaren aan een opmars bezig is binnen de protestantse kerken, kent nog lang niet iedereen de achtergronden en de ins en outs van deze traditie.

De paaskaars wordt naar goed gebruik ontstoken tijdens de viering in de paasnacht of paasmorgen. Het is met die reden dan ook, dat de paaskaars van 2020 tijdens deze net aangebroken veertigdagentijd nog even zal branden. De kaars symboliseert het licht van Christus, die het duister heeft overwonnen.

In ‘rooms-katholieke’ huiskamers zal bovenstaande vraag in de afgelopen periode tijdens de online-kerkdiensten niet vaak gesteld zijn, want in katholieke kerken brandt de paas..

