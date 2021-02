Cateraar Jop van der Bijl serveert de boodschap van Open Doors: ‘Dat is pittige kost’

(beeld nd)

Harderwijk

Wat heeft Open Doors met koken te maken?

‘Open Doors, in de jaren vijftig van de vorige eeuw opgericht door mijn vader Anne van der Bijl, is een van mijn klanten, dus die connectie was er al. Voor hen en andere bedrijven verzorg ik maaltijden, al zijn er door corona geen gelegenheden meer waar mensen samen gaan eten, dat ligt nu allemaal stil.

Met de workshop willen we natuurlijk het werk van Open Doors onder de aandacht brengen. Vanuit een kookstudio in Driebergen ga ik de deelnemers, die thuis achter hun scherm zitten, laten zien wat de mensen uit bijvoorbeeld India eten. Daarnaast spreek ik met gasten die daar geweest zijn en kunnen vertellen over het land en de cultuur. Ik heb trouwens gehoord dat er al vijfhonderd aanmelding..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .