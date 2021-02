Jaap Dieleman, de voorganger die een vaccin als duivels ziet

Miljoenen huishoudens krijgen dit weekend het magazine Eyeopener van pinksterpredikant Jaap Dieleman in de bus. In het blad roept hij lezers op grond van bijbelse profetieën op zich niet te laten vaccineren. Wie is Jaap Dieleman?

Amsterdam

‘2021 voorspeld’ en ‘fake news’ staat op de voorpagina. Artikelen over de eindtijd, bijbelse profetieën die nu in vervulling zouden gaan en waarschuwingen tegen het coronavaccin vullen de 32 pagina’s van het tijdschrift Eyeopener. Het blad met een oplage van vijf miljoen werd deze week in delen verspreid op initiatief van Jaap Dieleman uit Zeewolde.

Dieleman (66) is directeur van stichting de Heilbode, schreef twintig boeken, onder meer over de eindtijd, en gaf leiderschapstrainingen. Ook reisde hij de wereld over om het evangelie te delen en richtte hij de hulporganisatie Abba Child Care op in India om wezen en weduwen te ondersteunen. Dieleman schrijft op de website van zijn stichting, die tot doel heeft mensen te bereiken met ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .