84 procent van de kerkgangers volgt online diensten nog trouw. Goed nieuws of slecht nieuws?

Amersfoort

16 procent van de kerkgangers is door de coronacrisis afgehaakt, blijkt uit onderzoek, maar 84 procent volgt de online diensten nog altijd trouw. Of dat goed of slecht nieuws is? Wat kerkelijke kenners betreft is het glas halfvol. 16 procent is best weinig, vindt bijvoorbeeld Mirella Klomp, universitair docent praktische theologie en liturgiewetenschapper bij de Protestantse Theologische Universiteit. Een dienst volgen via een scherm is immers niet te vergelijken met fysiek aanwezig zijn in een kerk. ‘Het online streamen is een service die kerken zijn gaan aanbieden, maar dat voldoet voor een aantal mensen niet. Er zijn mensen die de hele week voor hun werk achter Zoom zitten, die willen in het weekend niet ook nog eens achter ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .