Onderzoek: Veruit de meeste christenen blijven de kerk trouw in coronatijd

Amersfoort

Een minderheid van 16 procent is door corona gestopt met het volgen van kerkdiensten. Dat deden ze direct toen de kerken hun deuren moesten sluiten, of na verloop van tijd. Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat is uitgevoerd door Direct Research, in opdracht van het Nederlands Dagblad en de Evangelische Omroep. Daaraan deden 1092 mensen mee die aangaven voor de crisis minimaal een keer per maand een kerk te bezoeken.

De uitkomsten laten zien dat de twee besmettingsgolven effect hebben gehad op de betrokkenheid van christenen bij de kerk. Een klein deel van de gelovigen, 7 procent, stopte direct met het volgen van diensten toen de kerken bij de eerste lockdown hun deuren moesten sluiten. Bij die groep zitten relatief ve..

