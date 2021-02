Theologische Universiteit Apeldoorn krijgt 300 meter boeken

De bibliotheek van de Theologische Universiteit Apeldoorn is driehonderd meter boeken rijker. Het gaat om de bibliotheek van de Peter Walter (1950-2019), die hoogleraar systematische theologie aan de universiteit in Freiburg was.

Professor Walter was specialist in de theologie en filosofie van de Middeleeuwen en de Reformatie, en van de katholieke theologie van de twintigste eeuw. Hij was met de Theologische Universiteit Apeldoorn verbonden door een onderzoeksproject over de theologie van de zestiende eeuw.

‘We zijn erg blij met deze schenking’, zegt Herman Selderhuis, die Walter goed kende. Volgens Selderhuis, rector van de universiteit en hoogleraar kerkgeschiedenis en kerkrecht, passen de boeken bij een aantal onderzoeksprojecten en vullen ze voor een deel de lacunes in de Apeldoornse collectie. ‘Ik denk dat er intensief gebruik van gemaakt gaat worden.’

Op dit moment worden de 450 dozen met boeken uitgezocht. Ze krijgen een aparte plek ..

