Meer protestanten en evangelischen in Spanje

Het aantal protestanten en evangelischen in Spanje is in twintig jaar tijd opmerkelijk gegroeid.

Kerkgangers in Barcelona.

Madrid

Protestanten en evangelischen zijn in Spanje een kleine minderheid: slechts twee procent van 47 miljoen inwoners rekent zich hiertoe. Maar dat zijn er wel acht keer zoveel als twee decennia geleden, meldt de nieuwssite Evangelical Focus. De nieuwe cijfers zijn afkomstig van een Spaanse instituut dat gegevens over religie in het land bijhoudt. Een reden voor de groei wordt niet gegeven.

Vooral onder jongeren hebben evangelische gemeenten aantrekkingskracht: in de leeftijdscategorie van 18 tot 29 jaar is 3 procent evangelisch. Ruim twee keer zoveel vrouwen (2,84 procent) als mannen (1,22 procent) in Spanje rekenen zich tot een evangelische groepering. Spanje telt inmiddels ruim vierduizend evangelische kerke..

