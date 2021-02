Christenen in de sloppenwijken van Pakistan zijn allesbehalve losers

Christenen wonen in Pakistan voor het merendeel in sloppenwijken. Als minderheid maken ze nog geen twee procent van de bevolking uit. Een universitaire opleiding of carrière is voor weinig gelovigen weggelegd. Toch voelen ze zich geen verliezers. Naast hun geloof vinden ze de sterke saamhorigheid in hun gemeenschap de belangrijkste drijfveer in hun leven.