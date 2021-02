Ruim drie jaar kerkasiel voor Edith Espinal

De predikant van de Columbus Mennonite Church, Joel Miller, bezocht in 2019 het kerkasiel in Den Haag. Zijn gemeente bood de afgelopen veertig maanden kerkasiel.

Columbus

‘Edith kan naar huis!’ was de onderwerpregel van de nieuwsbrief die predikant Joel Miller (43) afgelopen week rondstuurde naar zijn gemeenteleden en andere betrokkenen. Veertig maanden lang zat de Mexicaanse Edith Espinal (43) in het kerkgebouw van de doopsgezinde Columbus Mennonite Church, in Columbus (Ohio).

Ze heeft er verjaardagen gevierd, maaltijden georganiseerd om geld in te zamelen en workshops gegeven. Er is met en voor haar gezongen. Haar kinderen hadden de sleutel en liepen in en uit het kerkgebouw, Espinal zat al die tijd binnen. ‘Onze kerk veranderde naarmate het kerkasiel langer duurde in een gevangenis, en tegelijkertijd beveiligde deze haar’, zegt Miller tijdens een videogesprek. Sinds oktob..

