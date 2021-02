Ouderling die woekerde met zijn talentenDies Koole (1926-2021)

In zijn woonplaats Rijswijk (ZH) is vorige week dinsdag op 94-jarige leeftijd Dingenis (Dies) Koole overleden.

Als ouderling speelde Koole een grote rol in de Christelijke Gereformeerde Kerken, onder andere als afgevaardigde naar tien synodes. Daarnaast schreef hij veel, onder meer in het christelijk-gereformeerde blad De Wekker, waarvan hij het eerste redactielid werd zonder theologische achtergrond. Decennialang was hij eindredacteur van het in 2008 opgeheven Kerkblad voor het Westen. Hij publiceerde in het Reformatorisch Dagblad, was lid van kerkelijke commissies, en schreef een handvol boeken over kerk en ambt. Zijn betrokkenheid bij dat onderwerp blijkt uit zijn bijna eindeloze rij ambtelijke taken die hij op zich nam.

Koole werd geboren in het Zeeuwse Sint Laurens, groeide op in Middelburg en verhuisde in 1950 vanwege zijn werk naar Amsterda..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .