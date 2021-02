Ethicus David Gushee naar Vrije Universiteit in Amsterdam

Het college van bestuur van de Vrije Universiteit in Amsterdam (VU) heeft David Gushee benoemd tot bijzonder hoogleraar christelijke sociale ethiek. Gushee bekleedt per 1 maart de nieuwe leerstoel aan de faculteit religie en theologie.

Gushee is een internationaal gerespecteerd wetenschapper. Hij publiceerde onder meer over actuele ethische kwesties in de samenleving, zoals seksualiteit en gender. Ook was Gushee voorzitter van academische verenigingen als de American Academy of Religion (AAR) en de Society of Christian Ethics (SCE).

De nieuwe leerstoel christelijke sociale ethiek is gericht op de begeleiding van promovendi. De VU heeft deze leerstoel samen met de International Baptist Theological Study Centre (IBTS Centre) in Amsterdam ingesteld. Mike Pears, directeur van het IBTS Centre, is blij met de komst van Gushee. Pears: ‘Christelijke ethiek heeft een centrale plaats in onze agenda. Deze benoeming zal dit werk aanzienlijk nieuw leven inblazen.’

