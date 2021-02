Inkomensverlies PKN-gemeenten groter dan verwacht

Kerkrentmeesters uit gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland verwachtten in 2020 een daling aan inkomsten uit verhuur, openstelling en exploitatie van hun kerkgebouw. De verliezen blijken nu aanzienlijk groter te zijn dan gedacht. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk Nederland (VKB).

Dordrecht

In de eerste helft van februari hield de VKB een mini-enquête onder haar leden om de invloed van corona te peilen op de inkomsten van gemeenten in de Protestantse Kerk in Nederland. Deze enquête was een vervolg op een uitgebreider onderzoek uit april 2020. In deze maand verwachtten de kerkrentmeesters nog een daling van inkomsten uit collecten (-17 procent), vrijwillige bijdragen (-3 procent) en uit verhuur, openstelling en exploitatie (-19 procent).

Leden van de VKB werden onlangs via een nieuwsbrief uitgenodigd de online-enquête in te vullen. In twee weken hadden 240 kerkelijke gemeenten gereageerd, dat is 16 procent van het totale aantal bij de Protestantse Kerk aangesloten gemeenten.

Uit de..

