Kerken melden zich schoorvoetend aan als priklocatie. ‘Ze hebben een wezenlijke rol in heling en welzijn’

Het aantal plekken waar mensen tegen corona worden gevaccineerd, moet de komende maanden verdrievoudigen. Anders dan in Groot-Brittannië melden kerken zich in Nederland maar schoorvoetend als priklocatie.

In de kathedraal van Salisbury, zuid-west Engeland, zitten mensen op veilige afstand van elkaar nadat ze gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.

Utrecht

Kerken moeten niet de kans laten lopen om zich aan te bieden als vaccinatielocatie tegen het coronavirus, vindt Joost Röselaers, remonstrants predikant in Amsterdam en Oosterbeek. Veel kerkgebouwen staan op centrale locaties, je kunt er goed afstand houden, er zijn vrijwilligers en er is muziek die het prikproces kan verlichten. Kortom: een kerk is volgens hem een aangename setting om geprikt te worden.

brandweerkazernes

‘Die vanzelfsprekende maatschappelijke dienstbaarheid van kerken mis ik in Nederland’, zegt Röselaers. ‘De ontkerkelijking heeft het zelfvertrouwen van kerken geraakt. Kerken hebben zich teruggetrokken op hun erf. Ze zijn het besef verloren dat ze..

