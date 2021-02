Zwarte Amerikanen zijn minder kerks maar wel gelovig

Washington

Zelfs als ze niet naar de kerk gaan of een bepaalde religie onderschrijven, gelooft een meerderheid van de zwarte Amerikanen nog steeds in God of een hogere macht, blijkt uit een studie van het gezaghebbende instituut voor opiniepeiling en onderzoek. Christian Post gaf de resultaten weer.

Het grootschalig, nationaal representatief onderzoek vond plaats onder 8660 zwarte Amerikanen en werd uitgevoerd van 19 november 2019 tot 3 juni 2020 door Pew Research Center. Het PRC onthulde dat ongeveer één op de vijf (21 procent) zwarte Amerikanen zich identificeert als atheïst, agnost of ‘niets in het bijzonder’. Maar van die groep is slechts 2 procent agnost en één procent echt atheïst.

De meeste zwarte gelovigen die niet meer of..

