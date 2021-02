Christelijke boekhandel weigerde te sluiten en heeft nu een hoge coronaboete gekregen

De eigenaren van een christelijke kaart- en boekwinkel in Worcestershire hebben een boete van in totaal 17.000 pond (19657,31 euro) gekregen omdat ze weigeren te sluiten tijdens de lockdown.

Droitwich Spa

Grace Cards and Books in Droitwich Spa ontving vorige week de vierde boete van tienduizend pond van de Wychavon District Council, de deelraad. Eigenaren Alasdair en Lydia Walker-Cox vinden dat ze mogen handelen in hun koopwaar omdat hun winkel artikelen verkoopt die ook worden aangeboden door andere winkels, zoals kranten en snoepgoed. En die winkels mogen wel open blijven, dat is oneerlijk, vindt de zaak in Droitwich Spa, melden Worcester News en de nieuwssite Christian Today.

Het stadje is een civil parish (‘burgerlijke parochie’, de laagste bestuurseenheid in het Verenigd Koninkrijk) in het Engelse graafschap Worcestershire. De 23.504 inwoners leefden vroeger van de zoutwinning in de bekkens van de rivie..

