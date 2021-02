Elk dubbeltje omdraaien in Hoogvliet

De New Anointing Church Emmanuel in Rotterdam kwam door corona in financieel zwaar weer terecht. De pinkstergemeente deed een beroep op een noodfonds voor migrantenkerken. ‘Wij geloven dat God zal voorzien.’

Rotterdam

In 2014 kocht de New Anointing Church Emmanuel (NACE) een eigen onderkomen: de voormalige gereformeerde Deltakerk met driehonderd zitplaatsen in de wijk Hoogvliet in Rotterdam. De gemeente telt honderd leden, een multiculturele mix van Nederlanders en oorspronkelijke inwoners van Aruba, Bonaire, Curaçao, Suriname en Jamaica.

Voor de kleine gemeente wás het al een uitdaging om de vaste lasten op te brengen, zegt Carolyn Nivillac (44). Zij en haar man Churendel (42) vormen het voorgangersechtpaar van de pinksterkerk. ‘We zijn iets minder dan tweeduizend euro per maand kwijt aan de energierekening en de rente op onze hypotheekschuld. Per jaar lossen we bijna vijfduizend euro af’, vertelt ze openhartig. Tot ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .