Financiële nood migrantenkerken

Door de coronacrisis zit 40 procent van de internationale en migrantenkerken in Nederland in de financiële problemen. Sommige leden lijden honger en moete met voedselpakketten worden geholpen.

Madelon Grant van Samen Kerk in Nederland (SKIN) in Rotterdam.

Amersfoort

Koepelorganisatie Samen Kerk in Nederland (SKIN) slaat alarm over de moeilijke positie waarin veel internationale kerken verkeren. Deze gemeenten zijn sterk afhankelijk van collecte-inkomsten. Doordat kerkbezoek in zowel de eerste als de tweede lockdown zeer beperkt mogelijk was, is deze inkomstenbron grotendeels opgedroogd. Tegelijk lopen de vaste lasten als huur, hypotheek of erfpacht door.

Volgens een berekening van SKIN worstelen vierhonderd van de duizend migrantenkerken met een financieel tekort dat varieert van een paar duizend tot tienduizenden euro’s. ‘Maar ik heb ook dertigduizend euro voorbij zien komen’, zegt coördinator Madelon Grant. Vooral evangelische en pinkstergemeenten die niet kunnen te..

