Zoek in deze tijd de heiligen op

Wat doet de weg die Jezus ging met jou? Wat laat je niet meer los als je hierover nadenkt of mediteert? In de veertigdagentijd geven mensen antwoord. Vandaag: Alfred van de Weg (36), predikant van de hersteld-hervormde Victorkerk in Apeldoorn.

‘Sinds een paar jaar is het begrip veertigdagentijd meer voor mij gaan leven. In de reformatorische traditie gaat het over de lijdenstijd, de zeven weken die voorafgaan aan Pasen. Dat begrip is me nog steeds dierbaar, en ik gebruik daarom beide begrippen. Ik vind het jammer dat de protestantse traditie heeft gebroken met de veertigdagentijd, al zie je dat de belangstelling hiervoor gelukkig overal weer toeneemt. Protestanten zijn altijd beducht voor het overnemen van rooms-katholieke gebruiken, en zeker in de bevindelijk-gereformeerde traditie zie je die angst nog steeds. Door te vasten zou er bijvoorbeeld te veel nadruk komen te liggen op wat wij voor Christus doen, in plaats van wat Hij voor ons doet. Ik kan die angst wel begrijp..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .