Blogsbladen

Eerste vereiste in profielschetsen voor predikanten is dat ze een ‘verbinder’ moeten zijn, valt Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, op. ‘Werkt God vandaag in de opbouw van de gemeente vooral door diegenen die bovengemiddeld dat verbindende in zich hebben?', vraagt hij zich af in De Waarheidsvriend. Het kan zijn, schrijft hij, dat een eerlijk antwoord op die vraag het verlangen naar een dominee die verbindt, behoorlijk relativeert. 'De gemeente wordt gebouwd én er ontstaat onderling een verbondenheid als praktijk is wat na zijn bekering en roeping over Paulus geschreven wordt: "En meteen predikte hij Christus, dat Hij de Zoon van God is".’

een concrete hint van God

I..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .