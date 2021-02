Beslagname kerk in Belarus wellicht wraak

De overval van de politie op de New Life Church in Minsk was misschien een wraak voor de oppositionele houding van de gemeente, stellen gelovigen en kritische media in Belarus.

New Life in Minsk tijdens de zondagsdienst buiten

Soecharevo-Minsk

De kerk werd woensdagochtend bezet door politietroepen; zes auto’s met twintig agenten in uniform reden aan terwijl een kleine zeventig mensen in de kerk bezig waren aan een gebedssamenkomst. De rechter had beslist dat het gebouw niet meer toekwam aan de gemeente, maar aan de overheid. De operatie zelf verliep zonder geweld.

Zondag kwamen tientallen leden van de Protestantse Kerk van Nieuw Leven bijeen voor de kerk, in de vrieskou en op de sneeuw. ‘We hebben geen ander gebouw’, zo motiveerde voorganger Vjatsjeslav Gontsjarenko de reden voor de openluchtbijeenkomst.

angst

Piet Compaan, die veel contacten heeft in Belarus: ‘Het gaat om de New Life Church. Zelf ben ik enkele keren in die kerk voorgegaan in een dovendi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .