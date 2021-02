Samen stil onder de steiger

Op de stoep voor de Oosterparkkerk in Amsterdam staat een bord met de mededeling dat de kerk open is. Voorbijgangers worden van harte welkom geheten voor een gesprek tegen eenzaamheid, voor een stil gebed in nood of een moment van rust in alle onrust. Binnen wordt de dag gestart met een ochtendgebed. Dat gebeurt twee keer in de week op woensdag en vrijdag in deze Gereformeerde Kerk vrijgemaakt. Na het gebed blijven de deuren van de kerk gedurende de ochtend open.

Annette Veenendaal (59) is vandaag de gastvrouw en bidt mee met voorganger Marinus de Jong (34). 'De kerk is voor mij een warme en prettige plek. Ik kwam zes jaar geleden voor het eerst op kerstavond in de kerk en sindsdien ben ik blijven komen. Het samen bidden geeft me kracht en er valt elke keer een last van mijn schouders.' Ze glimlacht en kijkt naar het licht dat prachtig binnenvalt door de hoge ramen. 'Het lijkt ook alsof dat in de kerk iets meer versterkt wordt dan als ik zelf thuis bid.'

Tijdens de lezing van een psalm schuifelt er een gast de kerkzaal binnen. Zijn groene jas, rode muts en gele handschoenen trekken de aandacht. Zelf kijkt hij aandachtig om zich heen en vergaapt zich aan de steiger die er staat vanwege een verbouwing. Hij neemt een paar minuten plaats op een stoel om daarna op te staan en weg te gaan. Als de bezoeker even later ter sprake komt, glundert De Jong. 'Het is prachtig om te zien dat mensen binnen durven te komen, om samen met ons stil te zijn in de aanwezigheid van het licht.'