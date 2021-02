Franse politicoloog Olivier Roy over de islam: ‘Geloof zit in Europa op een klapstoeltje’

Decennia lang schreef de Franse politicoloog Olivier Roy over de islam. Nu beantwoordt hij de vraag of Europa (nog) christelijk is, met een hartgrondig ‘nee’.

Minaret en kerktoren in een Zwitsers dorp. Volgens Olivier Roy groeit in Europa een praktijk om alles wat religieus lijkt in het publiek domein te verbieden,

Florence

‘In de lutherse staatskerk van Denemarken vertelt een van de predikanten elke week vanaf de kansel dat God niet bestaat. Hij wordt niet berispt en de overheid betaalt hem maandelijks een salaris. Ik vind dat bizar en tegenstrijdig, als ongelovige. Maar niet onbegrijpelijk, als wetenschappelijk onderzoeker.’

De Franse wetenschapper Olivier Roy (71) krijgt bijna pretoogjes, als we via Skype contact hebben. Zijn leven lang werkte hij in en schreef over islamitische landen. Maar zijn jongste boek heet L’Europe est-elle chrétienne? De Nederlandse vertaling (Uitg. KokBoekencentrum) heeft er een woord aan toegevoegd: Is Europa nog christelijk?

