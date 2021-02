Persoonlijker en menselijker: de Bijbel is veranderd voor veel ND-lezers

Bewuster, persoonlijker, dichterbij – voor veel lezers van het Nederlands Dagblad is de betekenis van de Bijbel in de loop van hun leven veranderd. ‘Vroeger was het Gods woord, dat wel – op afstand, niet voor mij. Nu zie ik het als een contact tussen God en mij.’

Een brede selectie bijbels in allerlei talen, waaronder braille, in de dorpskerk van O Cebreiro, in het noordwesten van Spanje. De kerk ligt aan de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella.

‘Van informatiebron over God naar persoonlijke boodschap van God’, schreef een deelnemer aan het onderzoek naar het bijbelgebruik van ND-lezers. Onbedoeld gaf deze abonnee een prachtige samenvatting van de teneur in de reacties op de open vraag: is de betekenis van de Bijbel voor u veranderd? Het Nederlands Dagblad hield de enquête in het kader van de Maand van de Bijbel, die dit weekeinde afloopt.

Bij de vraag naar de veranderde betekenis vulden de deelnemers het vaakst in: de Bijbel is ‘persoonlijker geworden’.

Voor velen heeft de Schrift zich van een boek met verhalen – dat uit gewoonte werd gelezen, vooral bij de maaltijd – ontwikkeld tot een liefdesbrief van een God met wie je een relatie kunt aangaan. ‘Vroeger was het Gods woord, dat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .