Is God als ‘Hij’ te mannelijk? De Bijbel moet ook niet te veel op ons gaan lijken

Mannen staan dichter bij God – er zijn theologen geweest die dat vonden. De allergie voor een te mannelijk beeld van God is dus goed te begrijpen. Maar wordt in de discussie over God als ‘Hij’ in de Nieuwe Bijbelvertaling het probleem niet aan de verkeerde kant gezocht?

‘Zie, ik zal haar leiden en haar tot man maken’, zegt Jezus in het evangelie van Thomas over Maria Magdalena. ‘Zo kan ze net als jullie, mannen, een levende geest worden.’ Dat evangelie is nooit opgenomen in het Nieuwe Testament, maar de gedachte dat mannen een streepje voor hebben bij God, is een stuk hardnekkiger gebleken. De vrouw – dat was de grote verleidster, de Eva met wie alle ellende was begonnen. Ze moest vooral haar mond houden in de kerk. ‘Onkruid groeit snel’, aldus de zestiende-eeuwse reformator Maarten Luther. ‘Daarom groeien meisjes sneller op dan jongens.’

Dat de ongelijkheid tussen de geslachten buiten het christendom vaak nog groter was, mag waar zijn. Maar volgelingen van Jezus hadden beter kunnen weten. Kijk naar hoe ..

