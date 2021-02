‘Het evangelie verenigt mensen die anders niet samen zouden zijn’

Deze maand verscheen voor het eerst de hele Bijbel in het Albanees, vertaald uit de grondtalen. Een van de drie vertalers woont en werkt sinds veertien jaar in Amsterdam. De Albanese Nederlander Joan Lena is priester van de Russisch-Orthodoxe Kerk in de Jordaan en docent aan de Vrije Universiteit. ‘Als drie jonge kerels zijn we vrienden geworden en hebben we geleerd elkaars taal te spreken.’