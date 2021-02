Het geloof ligt in het hechte Wilsum niet voor op de tong, maar het zit wel diep

Geloven is in Wilsum een kwestie van doen, omzien naar elkaar, handen uit de mouwen. Al te veel woorden geven de inwoners van het dorp aan de IJssel niet aan hun geloof. Maar het zit er wel degelijk, en diep ook.

‘Hier staat de oudste kerk van Overijssel’, zeggen inwoners van Wilsum trots. Ze doelen op de Sint-Lambertuskerk. Een kolossaal gebouw, zeker voor een dorp met zo’n negenhonderd inwoners. Met de toren naar de IJssel gericht, lijkt de kerk op een dame die haar tenen in de rivier baadt. Het imposante gebouw is van de Hervormde Gemeente Wilsum, die zich rekent tot de Gereformeerde Bond, een behoudende vereniging binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De pastorie naast de kerk staat leeg, sinds de predikant in oktober met emeritaat ging. Desondanks is het paadje naar de voordeur keurig sneeuwvrij gemaakt.

Op de weg die langs de pastorie naar het water loopt, staat Frank van Keulen (50). Hij draagt stevige laarzen en een zwarte jas me..

