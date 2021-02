Dordtse wetsrol na 80 jaar teruggevonden

Dordrecht

Op een zolderkamer in Dordrecht heeft historicus Kees Weltevrede een verloren gewaande Thorarol gevonden, die sinds de Tweede Wereldoorlog was verstopt. Dat meldt de website van de Stichting Stolpersteine Dordrecht. De boekrol van zo'n 42 meter lang, destijds verstopt in een loods van een metaalhandel, werd na de oorlog gevonden door de toenmalige eigenaar Aart Bezemer, die hem doorgaf aan het hoofd van de christelijke school van zijn zoontje. Dat hoofd was Kees Pennings, die het exemplaar op de zolder van zijn huis in de Dordtse wijk Krispijn legde, waar het tot vorige maand gelegen heeft. Historicus Kees Weltevrede, een kennis van de familie Pennings, doet al jaren onderzoek naar de Joodse gemeenschap in Dordrecht en kwam ..

