Even spieken bij een andere kerk kan heel waardevol zijn

Predikant Leon van den Dool uit Broek op Langedijk deelt zijn pastorie met vluchtelingen. Zijn initiatief en initiatieven van veel andere gelovigen in Nederland, komen in beeld in het nieuwe tv-programma Petrus in het land.

Hilversum

Van een zelfgemaakte kruisweg door het bos tot een speciale Zoom-bijeenkomst voor gemeenteleden die in de zorg werken. Marloes Nouwens, woordvoerder van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft een oneindige lijst met activiteiten uit lokale kerken. Een greep daaruit is de komende weken te zien in het tv-programma Petrus in het land dat de KRO-NCRV maakt in samenwerking met de PKN. Het programma moet een ‘wij-gevoel’ creëren, zegt Nouwens. ‘Zodat je als kerkganger voelt: ik zit in mijn lokale gemeente, maar ik hoor ook bij een landelijke kerk. In ons magazine Petrus worden ook lokale initiatieven uitge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .