Bij de Pauluskerk is het iedere ochtend geduw en getrek voor een van de dertig plekken

Rotterdam

Met drommen stonden ze deze week weer voor de deur van de Pauluskerk in Rotterdam, de daklozen die op zoek zijn naar een plekje waar ze overdag kunnen verblijven. De reden: de dagopvang voor daklozen in de Maassilo, die tijdens de koudegolf was geopend, ging dinsdag alweer dicht. In een videoboodschap richtte dominee Ranfar Kouwijzer zich daarom deze week tot de gemeente Rotterdam: ‘Als je mensen laat uitzwermen over de stad, houd je het daklozenprobleem gewoon in stand.’

Die daklozen waren er toch ook al voor de koudegolf?

‘Natuurlijk, maar de winteropvang maakte duidelijk hoe groot het probleem is. Straatdokters zagen daar mensen die ze normaal niet zien. Ze waren onthutst over wat ze aantroffen: mensen met infectieziektes, mens..

