Sorry voor belediging aan adres Franse evangelischen

Parijs

In een interview op televisiezender CNews zei de 37-jarige minister dat ‘evangelische christenen een belangrijk probleem vormen’. De context van zijn uitspraak was een nieuwe wet tegen separatisme. Die maakt het mogelijk religieuze groeperingen te verbieden die zich tegen de politieke principes van de Franse Republiek keren. De Franse minister zei er wel bij dat het probleem van de evangelischen van andere aard is dan die van ‘het islamisme dat terroristische aanvallen en doden veroorzaakt’. Wat het probleem precies is dat evangelische christenen veroorzaken, liet hij onbenoemd.

In een gesprek met een Franse koepelorganisatie van evangelische christenen, de CNEF, noemde de politiek adviseur v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .