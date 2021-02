Freek Bartels speelt Jezus in The Passion

Roermond

In The Passion zijn dit jaar hoofdrollen weggelegd voor Freek Bartels, Rob Dekay en Leo Alkemade. Die drie namen werden bekendgemaakt tijdens De Vooravond. Musicalster Freek Bartels speelt de rol van Jezus. ‘Het is een ontzettende eer om gevraagd te worden voor zo'n spektakel', vertelde hij. Muzikant Rob Dekay kruipt in de huid van Judas. Op de vraag of hij zich herkent in Judas, antwoordde hij grinnikend ja. ‘Ik denk dat iedereen een klein beetje Judas in zich heeft zitten.' Cabaretier Leo Alkemade vertolkt de rol van Petrus. Trijntje Oosterhuis speelt Maria. Het muzikale paasevenement wordt op 1 april live uitgezonden vanuit Roermond. <