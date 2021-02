Helft predikanten heeft CGK-brief ondertekend

Nunspeet

In de brief wordt ‘een dringend beroep’ gedaan ‘alles in het werk te stellen een weg te vinden om de geschonken eenheid in Christus te bewaren en waar nodig te herstellen’. De brief is inmiddels door 79 (emeritus) predikanten ondertekend. De eenheid binnen het kerkverband staat onder druk omdat vooral het gesprek over de vrouw in het ambt voor heftige discussies zorgt. Hoewel het in de brief niet concreet over deze kwestie gaat, wordt er wel gepleit voor het bieden van ruimte aan verscheidenheid. Vanuit Bewaar het Pand, de behoudende stroming binnen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .