Bisschoppen maken een website voor de paastijd

Utrecht

Vlak voor Pasen zullen de bisschoppen op de site persoonlijk een toelichting geven op wat voor hen belangrijke onderdelen van de paastijd zijn. Ook een boodschap van paus Franciscus is op de site te vinden.

De internetpagina is woensdag online gegaan, omdat op die dag de veertigdagentijd is gestart. In de vastentijd is het de bedoeling dat christenen iets extra's doen voor anderen. Op de site www.vierpasen.nl van de bisschoppen staan tips over hoe dat dit jaar kan binnen de beperkingen van de coronamaatregelen. Ook op de site van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn tal van ideeën te vinden voor de veertigdagentijd. Een aantal protestantse gemeenten heeft exposities ingericht in de kerk of een wandeling of kruisweg georganiseerd. <