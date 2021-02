Waarom Clubhouse perfect is voor catechisatie en geloofsgesprekken

Het nieuwe socialemediaplatform Clubhouse biedt kerken veel mogelijkheden. De app werkt met audio en leent zich voor diepgaande gesprekken, zoals bij catechisatie in coronatijd. Den Haag

(beeld nd)

Den Haag

Je opent een digitale ruimte om met elkaar over een onderwerp te praten. Daar komt het nieuwe socialemediaplatform Clubhouse op neer. Deze app, waarin uitsluitend via audio gecommuniceerd wordt, is uitermate geschikt voor kerken, zegt communicatieadviseur en eigenaar van ISI media, Eric van den Berg.

kletsen

Zoals bij alle sociale media gaat het bij Clubhouse om contact maken. Dat gebeurt in deze nieuwe app anders dan bij bestaande platforms. Waar Twitter draait om korte tekstberichten, Instagram om foto’s en TikTok om filmpjes, gaat het bij Clubhouse om audio: je praat simpelweg met elkaar. Clubhouse is een soort digitaal huis met all..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .