Dominee tijdens raadvergadering Alblasserdam: homoseksualiteit is zonde

Alblasserdam

‘In de Nederlandse rechtsstaat is het toezicht op de scholen bij wet gelegd bij de onderwijsinspectie. Het gemeentebestuur heeft geen enkele bevoegdheid rond de kerndoelen, ook niet als het gaat om seksuele diversiteit’, zei dominee Otto van der Tang van de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Alblasserdam dinsdagavond als inspreker tijdens een gemeenteraadsvergadering. Tijdens die vergadering kwam een beleidsplan over lhbti aan de orde, gericht op de acceptatie van inwoners die homoseksueel, biseksueel of transgender zijn.

De predikant sprak niet alleen namens zijn eigen kerk, maar ook namens de lokale Hersteld Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente en de Oud Gereformeerde Gemeente, die samen bi..

