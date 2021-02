Meditatieapp biedt gelovigen digitaal askruisje op Aswoensdag

De katholieke gebeds- en meditatieapp Hallow biedt uitkomst aan gelovigen die geen Aswoensdagviering in de kerk kunnen bijwonen. Gebruikers kunnen in de app een ‘selfie’ maken, een foto van je gezicht. Een speciaal ‘asfilter’ projecteert vervolgens een zwart kruisje op hun voorhoofd.

Amersfoort

Met de hashtag #AshTag2021 delen gelovigen hun foto’s op de social mediaplatformen Facebook en Instagram. Volgens de app is er geen betere plek om saamhorigheid met christenen wereldwijd te laten zien dan op social media. De app Hallow heeft naast het filter ook een ‘bidchallenge’ waarmee gebruikers aangemoedigd worden elke dag te bidden in de veertigdagentijd. Zo’n 30.000 mensen doen mee aan deze challenge. The Church of England heeft ook een filter op Instagram gelanceerd waarmee mensen een digitaal askruisje op hun voorhoofd kunnen creëren.

Door de coronamaatregelen is het voor veel rooms-katholieken en protestanten vandaag niet mogelijk een askruisje opgelegd te krijgen in de kerk. De liturgische viering moet..

