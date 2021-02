Frankrijk verplicht de ‘waarden van de Republiek’ aan iedere burger. Wat betekent dat?

Parijs

Twee weken lang debatteerde de Franse Assemblée Nationale over het wetsvoorstel van de regering, dinsdag aangenomen met 347 stemmen voor, 151 tegen en 65 onthoudingen. Ruim tachtig uur werd het woord gevoerd over de in totaal 51 artikelen van ‘le projet de loi confortant le respect des principes républicains’. Dat ‘project om de principes van de republiek te versterken’ is de nieuwe benaming van wat de wet ‘contre le séparatisme’ heette. De wet dient vele doelen: de wet wil moslimradicalisme bestrijden, republikeinse waarden verplichten op scholen en in de opvoeding, transparantie van en controle op giften aan religieuze en ideologische organisaties, een bijna verbod op thuisonderwijs en koranscholen, bescherming van doce..

