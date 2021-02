Iedere dag even bidden in de kerk

Christenen gedenken deze weken het lijden en sterven van Christus. Hoe gaat dat in coronatijd in lege kerken? Dominee-fotograaf Maarten Boersema bezoekt in de veertigdagentijd deze plekken van stilte, en legt vast hoe er naar Pasen wordt toegeleefd.

'Laat uw wil mijn voedsel zijn, uw genade mijn kracht, en uw liefde mijn rust. Laat mij leven vanuit de hoop op uw rijk.' Sinds vorig jaar maart heeft Davy Hoolwerf (48), predikant van de hervormde gemeente van Stellendam, zijn dagelijkse gebedsmoment verplaatst van zijn studeerkamer naar het kerkgebouw. Als een soort van priester bidt hij er elke werkdag namens, voor en samen met de gemeente voor elkaar en voor de wereld. De kerk is tijdens dat gebedsmoment van een half uur open voor bezoekers. De ene dag is hij alleen, de andere dag schuiven er een of twee gemeenteleden aan. 'Af en toe gebeurt het ook dat iemand van buiten de gemeente de stilte van het kerkgebouw opzoekt.' Er is ruimte genoeg in de lange banken.

Vandaag, Aswoensdag, bidt Hoolwerf met onder meer de woorden hierboven. 'Ik zie het als een van mijn taken als voorganger om te bidden voor de gemeente, maar ook voor de wereld. We wonen naast de kerk en het was een kleine stap om deze gebedsmomenten in de kerk te doen. Twee dagen in de week wordt het moment ook uitgezonden en kunnen mensen thuis meedoen.' Voor Hoolwerf zelf was die uitzending niet nodig geweest, want dan is hij soms meer bezig met de camera dan met het eigenlijke gebed. 'Maar ik begrijp dat het fijn is voor mensen om thuis te kunnen meekijken. Zeker nu de veertigdagentijd begint en we, zoals het nu lijkt, elkaar voorlopig niet in de kerk zullen ontmoeten. Ik vind dat heftig.' Niet voor niets bidt hij vandaag concreet of hij mag leven vanuit de hoop op Gods rijk.

tijd voor pasen