‘Askruisje ook in coronatijd geen zelfbediening’

Het is vandaag Aswoensdag, de eerste dag van de veertigdagentijd die voorafgaat aan Pasen. Normaal gesproken delen priesters in de Rooms-Katholieke Kerk op deze dag tijdens een viering een askruisje uit aan de gelovigen. De coronamaatregelen maken dit nu onmogelijk. Wat kan er wel?

Amersfoort

Op Aswoensdag ontvangen rooms-katholieken, maar ook steeds meer protestanten, gewoonlijk een askruisje in de kerk. De as, afkomstig van het verbranden van de takken waarmee vorig jaar Palmzondag is gevierd, staat symbool voor boete. Gelovigen vormen tijdens de dienst een lange rij om het askruisje opgelegd te krijgen van de geestelijke. De priester of dominee spreekt bij het aanbrengen van het askruisje op het voorhoofd de woorden die God sprak tegen de mens na de zondeval: ‘Stof ben je, tot stof keer je terug’. Of: ‘Bekeer je en geloof het evangelie’, de eerste woorden die Jezus sprak (Marcus 1). Het ritueel moedigt gelovigen aan tot inkeer. Van oorsprong is Aswoensdag een sobere dag, het begin van de vastentijd.

Door de corona..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .