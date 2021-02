Max Lucado biedt excuses aan voor uitspraken over homoseksualiteit

San Antonio

Lucado, die ook in Nederland bekendheid geniet vanwege zijn kinderboeken, sprak zich in 2004 in een preek uit tegen het homohuwelijk en zei daarbij dat homoseksualiteit is te vergelijken met incest en bestialiteit. Deze preek kwam vorige week weer onder de aandacht, omdat Lucado was uitgenodigd om een (online)preek te houden in de episcopaalse National Cathedral in Washington. Gemeenteleden waren het niet met die uitnodiging eens, en verwezen hierbij naar de uitspraken van Lucado in 2004. Deze had hij volgens hen nooit herroepen.

Lucado liet daarop weten dat deze uitspraken ‘niet respectvol’ en ‘pijnlijk’ waren en de LHBT-gemeenschap hebben beschadigd. Hij biedt daarvoor zijn excuses aan.

