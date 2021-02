Springen voor de kerkdeur om het religieus erfgoed in Europa voor het voetlicht te houden

Hoe brengen we het religieus erfgoed in Europa voor het voetlicht?, moet de Europese organisatie Future for Religious Heritage (FRH) zich hebben afgevraagd. De oplossing: ga bij een oude kerk of ander religieus gebouw staan, spring in de lucht, en zet dat op de foto. Deel daarna de foto op sociale media met de hashtags #jumpforheritage en #groningerkerken. De Stichting Oude Groninger Kerken haakt aan bij deze ludieke actie, en heeft een cultureel en smakelijk arrangement uitgeloofd voor de leukste inzending. Elke foto dingt mee, maar de 96 kerken die eigendom zijn van de stichting staan centraal. We hopen dat al onze kerken op de foto komen, maar als we de helft hebben, zijn we al blij, aldus Rebecca Compaan van de stichting. De actie loopt nog tot 15 maart. <