Boeken gevallen apologeet Zacharias uit de handel

Hoornaar

Het gaat om de titels de Grote Wever en de Lotus en het Kruis, twee boeken die faam hadden verworven als klassiekers. Twee andere boeken van Zacharias waarvan de uitgeverij de rechten voor de Nederlandse uitgave had gekocht, worden niet gedrukt (The Logic of God en The End of Reason), zegt directeur Gerhard Rijksen. Hij had die juist gekocht vanwege de geestelijke erfenis van de vorig jaar overleden auteur.

Reden om ervan af te zien, is een vorige week verschenen rapport waaruit ernstig seksueel misbruik naar voren kwam. Zacharias ging langer dan tien jaar over de schreef in spa’s die hij bezat in Atlanta. Een onderzoeksteam vond slachtoffers in de Verenigde Staten, Thailand, Indi..

