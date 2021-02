Youth for Christ: kerken, let op jongeren

Youth for Christ roept kerken op meer oog te hebben voor jongeren die door de coronacrisis kampen met psychische problemen. ‘Als we nu niks doen, verliezen we deze generatie.’

Utrecht

De organisatie stuurde maandagmorgen een open brief naar de kerken. De brief is geschreven door algemeen directeur Bram Rebergen. ‘De groep jongeren die met psychische klachten kampt, groeit elke dag’, schrijft hij. ‘De cijfers liegen er niet om. Jongeren voelen zich lusteloos, worden depressief, ontwikkelen concentratiestoornissen en zijn eenzaam door het wegvallen van waardevolle relaties.’

Precieze cijfers heeft Youth for Christ niet, zegt Rebergen in een toelichting op de brief. ‘Maar er zijn de afgelopen maanden diverse onderzoeken geweest die wijzen op een groeiende problematiek. De ervaringen van onze jongerenwerkers bevestigen dat. Tijdens de eerste golf zag je dat er vooral aandacht was voor j..

