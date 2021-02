Geen carnaval, wel verkleden

Geen carnaval dit jaar, al kon dat deze man in Keulen er niet van weerhouden om zijn dagelijkse kloffie ook dit jaar voor een carnavalskostuum te verruilen. Hij was niet de enige, want ook in Nederland wilden verschillende mensen het feest niet zomaar aan zich voorbij laten gaan. Vooral in Noord-Brabant en Limburg, waar traditioneel de fanatiekste carnavalsvierders in Nederland wonen, werden veel huizen versierd. In het Zeeuwse Kloosterzande konden ze het zondagmiddag niet laten toch een carnavalsfeest te organiseren in een café. Hierbij waren zo'n honderd mensen aanwezig, die zich niet aan de coronaregels hielden. De politie beëindigde het feest en de uitbater loopt nu het risico dat zijn tent wordt gesloten. <