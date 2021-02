Blogsbladen

Het is van wezenlijke waarde dat een patiënt in het ziekenhuis zijn of haar eigen predikant op bezoek krijgt, in plaats van een algemene ziekenhuispastor, die je nog nooit eerder hebt ontmoet. ‘Zeker in ernstige situaties telt dat zwaar’, betoogt socioloog Chris Janse in de Saambinder, het weekblad van de Gereformeerde Gemeenten. In ziekenhuizen denkt men volgens hem veelal dat het niet uitmaakt welke geestelijk verzorger iemand aan z’n bed krijgt. ‘Zelfs het verschil tussen protestant en rooms-katholiek vindt men vaak niet meer relevant’, schrijft Janse. ‘Confessionele verschillen doen er niet meer toe. Het komt toch allemaal op hetzelfde neer. Een empathische houding, een luisterend oor en goede gespreksvaardigheid zijn voor de geestelijk verzorger heel belangrijk. Maar er zijn gelukkig ook patiënten die in het aangezicht van de dood niet bedrogen willen worden voor de eeuwigheid. Die een zuiver bijbels geluid willen horen over leven en sterven, over ziekte en dood.’

vaccineren tegen corona

Er is veel te zeggen vóór het vaccineren tegen corona, schrijft de vrijgemaakt-gereformeerde predikant Rutger Heij in het Gereformeerd Kerkblad. Het argument dat je daarmee ingrijpt in Gods voorzienigheid, houdt wat hem betreft geen stand. ‘Alsof dit kan. God leidt ons leven. Niets gaat boven zijn macht, zo geloven en belijden we. Tegelijk geeft God de mens heel veel bewegingsvrijheid. Onze eigen verantwoordelijkheid sluit Gods leiding niet uit. En Gods leiding sluit onze verantwoordelijkheid niet uit.'

fouten maken mag

Minister Ferd Grapperhaus en het koningspaar werden afgelopen jaar hard afgerekend op onhandige acties in coronatijd. Dat komt niet alleen doordat hoge bomen nu eenmaal veel wind vangen, schrijft Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, in De Waarheidsvriend. ‘Nee, verharding van het klimaat in de samenleving doet ook mee. … Daarnaast ontwikkelden we in ons land met elkaar een prestatiecultuur, stellen we hoge eisen aan onszelf en de ander.' Ook in de kerk kan het zomaar gebeuren dat we vooral oog hebben voor wat er verkeerd gaat, ziet Vergunst. ‘Perfect hoef ik niet te wezen, fouten mag ik maken, ook van mezelf, als mijn hart maar eerlijk blijft voor God. Ontspannen wandel ik daarom voor Zijn aangezicht. Naar de hemel hoeven wij niet op te klimmen. Dicht bij ons is het Woord, het Woord van het geloof. In een genadeloze (politieke) wereld is deze boodschap het unieke van het Evangelie, handelsmerk van de kerk.'