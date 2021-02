Hoe spreekt God tot jou door de Bijbel? Wanneer lees je erin en welke tekst laat je niet meer los? In de Maand van de Bijbel vertellen mensen over hun omgang met Gods Woord. Vandaag Mirjam Spruit (46), stafmedewerker van het rooms-katholieke Centrum voor Parochiespiritualiteit.

‘Ik ben opgevoed met de Bijbel. Het eerste beeld dat bij mij opkomt is dat van mijn vorig jaar overleden vader die elke ochtend op de bank zat met een grote bijbel op zijn schoot. Ik was toen ongeveer vier jaar oud. Mijn ouders hebben een verdieping van hun geloof meegemaakt. Daarvoor waren ze cultuurkatholieken. Via een oom, die priester was, hebben ze Jezus persoonlijk ervaren. Mijn moeder zei dat de woorden uit de Bijbel in de eucharistieviering opeens gingen leven. Sindsdien lazen ze elke dag uit de Bijbel. Dat hebben ze mijn broer en zus en mij proberen mee te geven. In onze opvoeding is liefde voor de heilige Schrift meegekomen.

De gewoonte om een stukje uit de Bijbel te lezen heb ik - met ups en downs - vast kunnen houden. Ik begin er mijn dag mee. Een voordeel is dat de Katholieke Kerk een vast bijbelleesrooster heeft met een lezing uit het Oude Testament en een lezing uit het evangelie. Als ik op zondag naar de mis ga, komen die bijbelteksten terug, of ik nu in mijn woonplaats ga of op vakantie ben in Japan. Zo kan het Woord van God dieper doordringen.

De Bijbel lees ik in de katholieke Willibrordvertaling. Daar ben ik mee opgegroeid en de woorden van deze vertaling zijn ook te horen in de katholieke liturgie. Soms pak ik mijn Engelse bijbel erbij en ook wel eens een protestantse vertaling, als ik de betekenis van een bepaald woord zoek. Dat doe ik vooral als voorbereiding op een bijbelstudie met een groep vrouwen, een keer in de twee weken. Voor tieners grijp ik ook wel eens naar de Bijbel in Gewone Taal.

Persoonlijk probeer ik de Bijbel al biddend te lezen, volgens de traditie van de lectio divina: je leest de tekst een paar keer, je bent een poosje stil en leest nog eens om te kijken of een woord of een zin oplicht. Zo kun je sporen van God vinden.

Ik vind het lastig te zeggen of God door de Bijbel tot mij spreekt. Ik heb geen heftige Pauluservaring meegemaakt, dat ik Gods stem rechtstreeks hoorde. Wel word ik geregeld door bepaalde bijbelteksten of -passages aangesproken. Dan krijg je net wat je nodig hebt. Dat zit in kleine dingen: zegeningen die je weer was vergeten of rust in een proces thuis of op het werk. Ik schrijf ze op in een dagboek zodat ik er later weer aan herinnerd word. Zo las ik onlangs Johannes 15 vers 16: ‘Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn.’ Deze tekst bepaalt mij erbij dat het niet gaat om mijn succes in het leven maar om te doen wat God van mij vraagt.

Nog een tekst uit mijn dagboek die mij aansprak: Lucas 1, waarin Maria, de moeder van Jezus, tegen de engel zegt: ‘Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord’. Hoe heeft ze ja kunnen zeggen? Op zo’n moment, zo jong? Dat moet je maar willen en kunnen. Daarin ligt overgave aan God besloten. Daar leer ik van: ook ik mag ja zeggen tegen God, niet een keer, maar elke dag, ook in de omstandigheden waarin we nu leven. Door de coronacrisis maak ik me soms zorgen. Ik mis de sociale contacten. Hoe moet het nu met de ondernemers en de kinderen op school die veel lesstof missen?

Psalm 46 vers 2 laat mij zien dat God ons een toevlucht is, een sterkte. Deze tekst plaatst de ontwikkelingen in perspectief: onze Heer heeft alles in zijn handen, bij Hem kunnen we schuilen.

Uit onderzoek blijkt dat katholieken de bijbel minder lezen dan protestanten. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig worden wij wel aangespoord tot bijbellezen. In mijn contacten met mensen merk ik wel dat iemand open moet staan voor een relatie met Jezus, wil hij zich verdiepen in de Bijbel. Ik ben dankbaar dat mijn ouders mij zijn voorgegaan in het lezen van de Bijbel. Ik hoop dat ook veel katholieken via de heilige Schrift Jezus beter leren kennen.’

Mirjam Spruit studeerde theologie aan de Tilburg School of Catholic Theology en economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze werkte in het bisdom Haarlem-Amsterdam in de catechese en het jongerenpastoraat. Nu is ze stafmedewerker van het Centrum voor Parochiespiritualiteit in Nijmegen. Het centrum is gesticht door de Congregatie van het Heilig Sacrament die de nadruk legt op de spiritualiteit van de eucharistie.