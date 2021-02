De echte heilige van de liefde verloor zijn hoofd

Op 14 februari geven stelletjes elkaar bloemen en sturen stille aanbidders een anonieme kaart naar hun geliefde. Het is Valentijnsdag – afgeleid van de heilige Valentinus, maar wie was dat? Dit wordt een verwarrend verhaal, over twee heiligen met die naam en zelfs nog een derde. Over een verhalenverteller uit de veertiende eeuw, die een paar dichtregels schreef waarvan hij de gevolgen niet zal hebben overzien. En over een reclameslagzin uit de jaren vijftig.

Op het Martyrologium, de oude heiligenkalender van de Rooms-Katholieke Kerk, stonden bij 14 februari twee heiligen die Valentinus heten. De ene was in de tijd van keizer Claudius II (268-270) een priester in Rome, die ‘nadat hij velen had genezen en onderwezen, met stokken werd geslagen en onthoofd’. De tweede was in dezelfde tijd bisschop van Terni, tachtig kilometer ten noorden van Rome, die ‘lange tijd gevangen zat, en toen hij standvastig bleef, in het diepst van de nacht uit zijn cel werd gehaald en onthoofd’.

Twee martelaren dus – geen woord over liefde, rozen of stille aanbidding. Het oudst bekende verhaal over Valentinus (van Rome) staat in de Legenda aurea, een bundel heiligenlevens uit eind dertiende eeuw. Hij wordt gevangengezet bij een belangrijke Romein in huis. Daar bidt hij: ‘Heer Jezus Christus, het ware licht, verlicht dit huis, zodat zij mogen zien dat U waarlijk God bent.’

De man vraagt: ‘Hoezo noem je Christus het licht? Als Hij mijn dochter, die al lange tijd blind is, het gezicht teruggeeft, zal ik alles doen wat jij leert.’ Valentinus bidt voor haar en haar ogen worden geopend. De Romein bekeert zich met zijn hele huishouding. Dat wekt de woede van de keizer, die hem laat onthoofden.

‘Je laat als kerk iets liggen als je niets doet met Valentijnsdag.’

Het symbool van Valentinus is een palmtak, een symbool van martelaarschap – geen rode roos. In de Middeleeuwen was hij niet de beschermheilige van verloofde paren of van de liefde. Wel van bijenhouders en lijders aan epilepsie en de pest – nou goed, misschien hebben de bijtjes iets met de liefde te maken. Maar het is met Sint Valentijn anders dan met Sint Nikolaas. Schoen zetten, het strooien met lekkers, chocolademunten, het grote boek – het sinterklaasfeest gaat voor een groot deel terug op de echte Nikolaas van Myra, of op verhalen die al kort na zijn leven de ronde deden. Over Valentinus van Rome of van Terni weten we bijna niets. Valentijnsdag geen historische wortels.

Er is wel beweerd dat paus Gelasius in 496 die dag heeft ingesteld, om een eind te maken aan Lupercalia, een heidens en nogal opgewonden Romeins vruchtbaarheidsfeest – halfnaakte jongens die op straat huwbare meisjes achterna renden en met een geitenstaart op hun uitgestoken handen sloegen, of elders op het lichaam. Het is waar dat Gelasius een vlammende brief schreef om christenen te verbieden aan dat feest deel te nemen. Maar over Valentinus of een feestdag van de ware liefde geen woord.

De verhalen die de martelaar uit de derde eeuw aan de liefde verbinden, zijn veel later – misschien pas duizend jaar later – bedacht. En de oorsprong ligt buiten de kerk.

De veertiende-eeuwse Engelse dichter Geoffrey Chaucer, bekend van The Canterbury Tales, schreef ook The Parliament of Foules. Dat was waarschijnlijk ter ere van het aangekondigde huwelijk van koning Richard II met Anna van Bohemen, dochter van de Duitse keizer Karel IV, in 1381. Het is een droomgedicht, waarin een verteller in slaap valt en dan meemaakt hoe ‘het vogelparlement’ bijeenkomt. Een mannetjes-adelaar van koninklijken bloede moet het tegen twee rivalen opnemen om een vrouwtje het hof te maken. Chaucer vertelt: ‘Dit was op Sint-Valentijnsdag, waar elke vogel komt om een maatje te vinden.’

Dat zal niet in februari geweest zijn, tekent een Amerikaanse historicus, Henry Ansgar Kelly, erbij aan. Het is dan nog veel te koud; vogeltjes bouwen een nestje in mei. Dat kan kloppen, want er is ook een heilige Valentinus wiens naamdag op 2 mei viel: Valentinus van Genua, bisschop van die Italiaanse stad omstreeks het jaar 300.

Volgens Kelly is deze literaire toespeling, in een populair koningsgedicht, de inspiratie voor Valentijnsdag geworden. En dan komen ook de legenden erbij die Valentinus met de liefde verbinden – ze komen op naam van Valentinus van Rome of van Terni; die waren in Noord-Europa bekender dan Valentinus van Genua, dus het wordt hun feestdag: 14 februari. Er wordt verteld dat keizer Claudius een verbod had afgekondigd voor soldaten om te trouwen; dat zou niet goed zijn voor hun strijdlust. Valentinus (van Terni) zou in het geheim toch huwelijken van – christelijke – soldaten hebben gesloten en ingezegend. De voorname Romein bij wie Valentinus (van Rome) in huis kwam, en zijn blinde dochter krijgen namen: Asterius en Julia. Zij en Valentijn zouden geliefden geworden zijn. Hij zou, kort voor zijn onthoofding, vanuit de gevangenis een afscheidsbriefje hebben geschreven, ondertekend met: ‘.... je Valentijn’.

Overigens zijn Valentinus van Rome en van Terni mogelijk toch een en dezelfde persoon: geboren in Terni, werkzaam als priester in Rome, daar gevangen en onthoofd. Misschien is hij in de tussentijd bisschop van Terni geweest. Beide steden mogen er dan ruzie over maken, waar zijn lichaam lag begraven.

De bron van al die legenden is niet meer te achterhalen. ‘Heiligenverhalen zeggen vooral iets over de tijd waarin ze worden verteld’, zegt Marian Geurtsen, theoloog en ritueeldeskundige. ‘Ze laten zien wat mensen waardevol vinden in het evangelie, wat ze willen doorgeven en hoe ze daarmee omgaan in hun eigen leven. Als in de Middeleeuwen over Sint Valentinus werd verteld, zagen mensen iemand in wie God aan het werk was; hij had iemand van blindheid genezen, net als Jezus zelf. Als je zelf blind was, betekende zo’n verhaal dat je altijd kon blijven bidden en hopen op een wonder. En als er geen genezing kwam, ging dat toch ook niet buiten God om. En anders bleef er altijd nog de geestelijke betekenis van het verhaal: soms gebeuren er dingen in het leven waardoor je de schellen van de ogen vallen. Zo is onze tijd erg geboeid en gefascineerd door liefde en aantrekkingskracht. Daarom vieren wij Valentijnsdag zoals we dat nu doen.’

In Engeland waren valentijnskaarten en -cadeautjes in de achttiende eeuw wijdverbreid. Het ultieme valentijnsgedichtje staat al in een bundel uit 1784: ‘The rose is red, the violet is blue / the honey is sweet, and so are you.’ Later werd Valentijnsdag een hausse in de Verenigde Staten en de rest van de (Engelstalige) wereld.

In Nederland is Valentijnsdag een mooi voorbeeld van een invented tradition, een verzonnen traditie. Volkenkundige John Helsloot zocht het uit en publiceerde erover in 2005. In de naoorlogse jaren was de bloemenverkoop ingezakt. Door toenemende welvaart en de fascinatie voor alles wat uit Amerika kwam, was er steeds meer keus uit andere cadeau-artikelen. Met Kerst en Pasen ging het nog wel, maar voor de maanden daartussen zocht branchevereniging De Nederlandse Bloemisterij naar nieuwe afzetmogelijkheden. In 1951 werd daarom een campagne gelanceerd om op 14 februari bloemen te kopen voor Valentijnsdag, met de klassiek geworden leuze ‘Zeg het met bloemen!’.

Over het waarheidsgehalte van de legende die daarbij verteld werd, hoeven we het niet te hebben. Het Vakblad voor de Bloemisterij vertelde over een monnik Valentijn, die in de derde eeuw in Zuid-Italië leefde. Hij kweekte graag bloemen en aan iedereen die bij hem kwam om raad – vooral in zaken ‘van het hart’ – gaf hij bloemen mee. Want bloemen zorgen voor liefde en vriendschap; ze kunnen gebroken relaties helen en schuchtere jonge mensen bij elkaar brengen. Zijn bloemen werden zo populair, dat Valentijn ze op een vaste dag ging uitdelen. Dat werd 14 februari: Valentijnsdag.

In de jaren zeventig dook ‘broeder Valentijn' op in publiciteitsacties op 14 februari, waarbij een nuttige beroepsgroep een bloemenhulde kreeg: politieagenten, wegenwachters, reddingswerkers. Eind jaren tachtig kwam postbedrijf PTT met een campagne om een kaart te sturen aan je ‘stille liefde'. Vanaf eind jaren negentig kreeg Valentijnsdag echt voet aan de grond, net als andere feestjes uit Amerika, zoals Halloween.

Jan de Bas is historicus en schreef twee boeken over Sinterklaas; hij heeft zich ook in Valentijn verdiept. Het mag dan een verzonnen traditie zijn, zegt hij, maar het is er wel een waar mensen blij van worden. ‘In onze geïndividualiseerde tijd zoeken we naar vormen om samen te leven en elkaar aandacht te geven. Valentijnsdag voorziet daarin. Het wordt zelfs een aansporing om iemand te laten merken dat je hem of haar waardeert. Als je het anoniem doet, maakt dat het misschien ook nog makkelijker.'

Hij ziet de laatste jaren een verbreding van Valentijnsdag. ‘Het draait niet meer enkel om de romantische liefde. De Grieken onderscheidden zes vormen van liefde: voor jezelf, voor familie, voor het hogere, voor vrienden, voor alle naasten en voor de ene, unieke partner. Al die vormen van liefde zie ik nu meer terug. Mensen sturen op Valentijnsdag niet alleen een kaart of bloemen naar het voorwerp van hun liefde, maar ook naar kinderen, vrienden, iemand anders die veel voor hen betekent, of die zo’n gebaar kan gebruiken. En misschien geeft corona er dit jaar wel een boost aan, net zoals er vorig jaar meer kerstkaarten zijn verstuurd. We hebben behoefte aan persoonlijk contact.’

Marian Geurtsen vindt Valentijnsdag ook een feest dat je heel goed in de kerk kunt vieren – sterker, je laat een kans liggen als je er niets mee doet. ‘Een kaartje sturen, in deze lockdown, dat is al iets heel moois. Je kunt bij de kerk rozen uitdelen aan voorbijgangers bij de kerk. Vanuit mijn katholieke traditie zeg ik: zet met Valentijnsdag een beeld of een plaat van Valentijn in de kerk, met papier waarop mensen een bede of een vraag om zegen kunnen schrijven, of een hek waar ze slotjes of lintjes aan kunnen vastmaken. In normale tijden zijn er kerken die een ‘ode aan de liefde'-avond houden, of een ‘first date' tussen gemeenteleden en daklozen, of een viering waar je een zegen over je relatie of vriendschap kunt vragen. Leven uit liefde is een heel bijbelse drijfveer, maar de commercie speelt daar veel handiger op in dan de kerk.' ◀

icoon Voor dit verhaal maakte Jedi Noordegraaf een hedendaagse Valentijn-icoon (links), deels gebaseerd op een gebrandschilderd raam in de basiliek in Terni, samen met symbolen van de hedendaagse ‘verering’. Valentijn-locaties Er zijn in Nederland geen Valentinuskerken, voor zover bekend. In Westerhoven, bij Valkenswaard, is wel een Valentinuskapel, gebouwd bij een bron uit de tijd van Willibrord. Valentinus wordt er vanouds aangeroepen als beschermer tegen ziekten. Sinds 1981 wordt er op 14 februari een lichtprocessie gehouden. Enkele kerken in Nederland bezitten relieken van Valentinus (van Rome of Terni), onder meer de Dominicuskerk in Zwolle. In een noordelijke wijk van Rome ligt de verlaten catacombe van San Valentino. Hier lag Valentinus (van Rome) vermoedelijk begraven. Het was een bedevaartsoord en er stond vanaf omstreeks 350 een basiliek. Totdat de kerk van Santa Prassede in Rome de beenderen van martelaren ging verzamelen, waaronder die van Valentinus (eind dertiende eeuw). De basiliek van Santa Maria in Cosmedin in Rome stelt een schedel tentoon, met bloemen getooid, die naar men daar zegt, van Valentinus is. In de San Valentino-basiliek in Terni rust het lichaam van Valentinus van Terni; het werd buiten de stad ‘gevonden’ in 1605.